May 2, 2025 9:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن مسؤول "إسرائيلي": ما لم تفرج حماس عن الرهائن فسنعمل على تعميق العملية العسكرية بشكل كبير

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o