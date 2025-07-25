Jul 25, 2025 3:24 PMClock
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"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي: استهدافنا لقدرات حماس والمسؤولين والبنية التحتية كان له ثمن على المستوى الإنساني

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