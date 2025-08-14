2:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في البيت الأبيض: ترمب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل قبل زيارته المقررة لبريطانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o