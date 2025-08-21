Aug 21, 2025 10:02 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين بالحكومة والجيش: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o