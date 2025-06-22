Jun 22, 2025 8:50 PMClock
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"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: لا نريد الدخول في حرب استنزاف مع إيران ونريد إنهاء المعركة خلال هذا الأسبوع

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