Jun 28, 2025 6:27 PMClock
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"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: لا مؤشرات على مرونة أو تغير في موقفي "حماس" ونتنياهو بشأن إنهاء الحرب

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