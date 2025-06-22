Jun 22, 2025 8:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: سنقبل وقف إطلاق النار غداً إذا أعلن خامنئي أنه يريد ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o