Apr 18, 2025 5:03 PMClock
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يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل قادرة على ضرب منشآت إيران النووية بشكل مستقل من دون ضوء أخضر أميركي

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