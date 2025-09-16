10:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"يديعوت أحرونوت" عن لابيد: يرسلون الجيش للقتال في غزة وقد يقتل رهائن وجنود ولا أحد يفهم الهدف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o