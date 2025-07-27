Jul 27, 2025 10:47 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن ضابط بالجيش الإسرائيلي: جبهة غزة قاتلة وأدعو الحكومة إلى إعادة المخطوفين وإنهاء الحرب بسرعة

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