Jul 27, 2025 11:01 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن ضابط بالجيش الإسرائيلي: الحرب على غزة يجب أن تنتهي ووجود جنودنا في القطاع يعرضهم للخطر

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