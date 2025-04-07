Apr 7, 2025 10:56 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن سموتريتش: رونين بار مسؤول بشكل مباشر عن الفشل الذريع وكان يجب إنهاء مهامه منذ زمن

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