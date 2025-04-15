Apr 15, 2025 11:05 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن سموتريتش: رئيس الشاباك فشل في مهمته يوم 7 أكتوبر وهو شخص خطير يحاول تنفيذ انقلاب

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