Apr 15, 2025 9:02 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن رسالة العائلات والمخطوفين المفرج عنهم: على نتنياهو أن ينفذ مقترح ترمب لإعادة كل المخطوفين

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