May 1, 2025 3:26 PMClock
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يديعوت أحرونوت عن "الشرطة الإسرائيلية": أوقفنا 3 أشخاص بتهمة إشعال حرائق ولا نعرف من أين جاء نتنياهو باعتقال 18

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