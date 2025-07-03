Jul 3, 2025 8:39 AMClock
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يديعوت أحرونوت: على كبار ضباط الأركان العامة الإقرار بأن الجهد العسكري في قطاع غزة قد وصل إلى حد الاستنفاد

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