Apr 14, 2025 7:09 PMClock
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يديعوت أحرونوت: عشرات السفراء والمسؤولين السابقين في الخارجية وقعوا عريضة تدعو للإفراج عن المختطفين ووقف الحرب

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