Apr 22, 2025 5:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: ضغوط في الكابينيت لتحديد مهلة زمنية لحـماس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المختطـفين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o