Apr 30, 2025 12:52 PMClock
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يديعوت أحرونوت: شخص مسلح بسكين حاول اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن وتم اعتقاله

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