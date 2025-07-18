Jul 18, 2025 7:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: سلاح الجو الإسرائيلي شن 200 غارة في سوريا منذ الثلاثاء معظمها ضد أهداف لا علاقة لها بأحداث السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o