Aug 5, 2025 7:28 AMClock
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يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان سيعرض اليوم على الكابينت كلفة البقاء طويلاً في غزة

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