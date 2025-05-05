May 5, 2025 2:10 PMClock
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"يديعوت أحرونوت": تم الانتهاء من نحو 20% من المنطقة العازلة مع سوريا البالغ طولها 90 كم بما في ذلك الخنادق والتحصينات الدفاعية

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