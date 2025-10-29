Oct 29, 2025 7:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: تل أبيب قررت اتخاذ إجراءات عقابية ضد حماس قد تشمل نزع أراض من سيطرة الحركة عبر توسيع نفوذ الجيش الإسرائيلي شرق "الخط الأصفر"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o