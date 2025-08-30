Aug 30, 2025 5:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: تقديرات إسرائيلية أن رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم لم يتم القضاء عليهما في الهجوم على صنعاء الخميس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o