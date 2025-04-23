Apr 23, 2025 12:40 PMClock
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يديعوت أحرونوت: تسجيل لمستشار نتنياهو يتعهد فيه للحريديم بإقرار قانون يضمن لهم التهرب من الخدمة العسكرية، ويحمل إشارات بأن رئيس لجنة الخارجية والأمن قد يعزل من منصبه

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