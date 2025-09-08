Sep 8, 2025 2:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"يديعوت أحرونوت": تحقيق أولي يكشف أن منفذَيْ إطلاق النار في القدس وهما من سكان الضفة الغربية دخلا إسرائيل عبر ثغرة في السياج

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o