Jun 21, 2025 1:27 PMClock
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"يديعوت أحرونوت": بعد تقديرات أولية تشير إلى أن العملية في إيران ستنتهي خلال أسبوعين

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