Apr 27, 2025 4:04 PMClock
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يديعوت أحرونوت: اندلاع حرائق كبيرة في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية

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