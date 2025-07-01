Jul 1, 2025 8:52 AMClock
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يديعوت أحرونوت: الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف إيرانية أضعفت ثقة حماس في طهران ونأمل في أن يساعد ذلك في التوصل إلى صفقة

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