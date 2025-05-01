May 1, 2025 7:30 AMClock
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يديعوت أحرونوت: النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس وكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدولارات

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