Apr 17, 2025 12:38 PMClock
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يديعوت أحرونوت: المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو وتتهمه بالتهديد والتسريب دون تنفيذ وتطالب بشن هجوم مباشر على إيران بدلا من التهديدات المتكررة

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