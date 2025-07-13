Jul 13, 2025 1:27 PMClock
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يديعوت أحرونوت: المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في جلسة سرية التسوية بشأن تعيين رئيس الشاباك المقبل

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