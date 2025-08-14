آخر الأخبار
يديعوت أحرونوت: العثور على ضابط احتياط إســرائــيلي منتحرا في شمال إســرائــيل شارك في القتال بقطاع غزة في الأسابيع الماضية
موقع "فلايت رادار" يظهر أن أكثر من 200 ألف شخص يتابعون مباشرة مسار ...
2025-08-15 22:05:58
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: سنحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء ج...
2025-08-15 21:58:19
تحليق مسيرات اسرائيلية فوق انصارية والزهراني وعدلون والجوار على علو...
2025-08-15 21:51:40
بيان من 31 دولة للتنديد بتصريحات "إسرائيل الكبرى"
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: سنحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العملية
الحساب الرسمي للكرة الذهبية يثير الجدل بسبب فيديو ديمبلي
تحليق مسيرات اسرائيلية فوق انصارية والزهراني وعدلون والجوار على علو منخفض
"غوغل" ستستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بوتين برفقة مساعديه وليس بمفرده
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب" من قمة ألاسكا
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى" تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول
وصول طائرة ترامب إلى ألاسكا للقاء بوتين
بعد الزيادة للمتقاعدين... هذا ما أعلنه موظفو الإدارة العامة؟
السنيورة: بندقية "الحزب" موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ 2006
لجنة مهرجانات بعلبك تنعى نائب رئيسها جان لوي مانغي
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب" من قمة ألاسكا
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
خلال موجات الحر.. ما كمية الماء التي يجب شربها؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
10:05 PM
موقع "فلايت رادار" يظهر أن أكثر من 200 ألف شخص يتابعون مباشرة مسار طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اقترابها من الهبوط في مطار أنكوراج بولاية ألاسكا
10:05 PM
بيان من 31 دولة للتنديد بتصريحات "إسرائيل الكبرى"
9:58 PM
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: سنحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العملية
9:57 PM
الحساب الرسمي للكرة الذهبية يثير الجدل بسبب فيديو ديمبلي
9:51 PM
تحليق مسيرات اسرائيلية فوق انصارية والزهراني وعدلون والجوار على علو منخفض
9:48 PM
"غوغل" ستستخدم الذكاء الاصطناعي لاستطلاع آراء الأميركيين
9:33 PM
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بوتين برفقة مساعديه وليس بمفرده
9:32 PM
من الطائرة الرئاسية.. ترامب يهدد بـ"الانسحاب" من قمة ألاسكا
9:23 PM
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية: تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى" تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول
9:23 PM
وصول طائرة ترامب إلى ألاسكا للقاء بوتين
