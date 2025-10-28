Oct 28, 2025 7:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية ستصادق على نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o