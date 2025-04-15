Apr 15, 2025 10:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: الجيش يجري مباحثات مع الطيارين وعناصر في الاستخبارات بعد التوقيع على عرائض تطالب بوقف الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o