Jul 21, 2025 7:35 AMClock
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي ينوي تطويق مخيمات وسط غزة إذا فشلت المفاوضات

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