Apr 27, 2025 9:18 AMClock
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يجري تعديلا يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد

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