Apr 23, 2025 9:18 AMClock
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"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي قتل نحو 140 قائدا وعنصرا من "حزب الله" منذ وقف إطلاق النار في لبنان

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