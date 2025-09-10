Sep 10, 2025 4:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: الإمارات قرّرت منع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني في تشرين الثاني المقبل بعد هجوم الدوحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o