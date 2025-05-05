May 5, 2025 2:10 PMClock
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"يديعوت أحرونوت": إسرائيل أجرت محادثات مع تركيا لتنسيق الأنشطة العسكرية في سوريا

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