May 1, 2025 9:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: إخفاء هويات 120 جنديا إسرائيليا في حفل تكريم سنوي خشية ملاحقتهم دوليا بسبب حرب غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o