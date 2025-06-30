Jun 30, 2025 7:47 AMClock
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يديعوت أحرنوت عن مسؤولين: من المستبعد أن يوافق أحمد الشرع على اتفاقية سلام مع إسرائيل دون انسحابها من هضبة الجولان

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