Apr 21, 2025 9:22 AMClock
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يديعوت أحرنوت: إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيا خططوا لزيارة الضفة بسبب تصريحات ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

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