أصدر رئيس لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية سامي يوسف بيانا جاء فيه:

"أثار اليباس الظاهر في ارز حدث الجبة الذي يشكل مع محمية غابة ارز تنوين الطبيعية جزءا من غابة الأرز الكبرى التي تمتد من تنورين إلى حدث الجبة وقنات ونيحا وكفور العربة، قلقا كبيرا لدى أهالي المنطقة والمسؤولين على مصير الغابة. وعلى اثر تبلغه بالموضوع وتلقيه اتصالات من المعنيين في قضاءي البترون وبشري، كلف معالي وزير الزراعة عضو لجنة المحمية الدكتور نبيل نمر وعددا من الاختصاصيين في الوزارة إجراء كشف رسمي على الغابة وإعداد التقرير العلمي بحالتها واقتراح الخطوات الواجب اتخاذها عند الضرورة.

ان لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية تتابع منذ سنة ٢٠٠٢ باستمرار تطورات ديناميكية استفحال حشرة السيفالسيا التي تمثل السبب الرئسي لظهور اليباس في الغابة. وان ما نشهده هذه السنة هو امر طبيعي مبدئيا ولا ينذر بالخطر، وهو يؤكد على الدور الرئيسي الذي يلعبه التغيير المناخي في هذه الظاهرة. وان اللجنة إذ تقدر عاليا حرص الجميع على الأرز، تتمنى توخي الدقة في مقاربة موضوع ظاهرة اليباس وانتظار نتيجة الكشف الذي تقوم به وزارة الزراعة، وتتوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعة للجهود الحثيثة التي يبذلها لحماية غابة الارز".