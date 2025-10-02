عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، وغياث يزبك.

وحضر الجلسة أيضا النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، المدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جني الجميل.

وتمثلت الأجهزة الأمنية بالعميد زياد هيكل والعميد في الأمن العام جمال قشمر، العقيد في الجيش اللبناني مطانس نصرالله، العقيد في الأمن الداخلي رامي الحاج شحادة، الرائد في أمن الدولة نسيب محسن، مستشار الأمن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي، إضافة إلى المدير العام لشركة "ألفا" رفيق حداد، المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام، الخبير في مجال الاتصالات وسيم منصور، عضو مجلس الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس محمد أيوب، رئيسة مصلحة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات إيفون سليمان، ورئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة.

اعتبر النائب ياسين ياسين، في تصريح من مجلس النواب، أن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تطرح إشكاليات قانونية وسيادية في لبنان، مؤكداً أن الدولة "منذ تاريخ إنشائها وحتى اليوم لم تسمح بأي خدمة مماثلة تصل مباشرة إلى المستهلك من دون المرور عبر القنوات الجمركية والرقابية والأمنية".

وقال ياسين: "نحن لسنا ضد ستارلينك، ولكن ليس بهذه الطريقة. هناك انقسام في الرأي، خارج الاصطفافات السياسية، والموضوع يحتاج إلى معالجة قانونية واضحة"، مشيراً إلى أن هيئة التشريع والاستشارات صنّفت خدمات "ستارلينك" بأنها شبيهة بخدمات شركات DSP العاملة في لبنان، والتي تعمل بترخيص وفق المرسوم 159 وقانون 431.

وأوضح أن الترخيص لشركات الإنترنت في لبنان يتم عبر قانون الاتصالات 431، مشدداً على أن "أي شركة ترغب بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي على كامل الأراضي اللبنانية تحتاج إلى امتياز يقره قانون، أو إلى ترخيص دولي يمر عبر مزايدة عالمية تضع دفتر شروطها الهيئة الناظمة".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك امتياز ولا ترخيص دولي، عندها يكون المسار عبر عقد إداري تبرمه الدولة مع الشركة، وفق الأصول القانونية عبر الشراء العام وديوان المحاسبة"، لافتاً إلى أن المرسوم الفردي الحالي يفتقد الصلاحية القانونية.

وتساءل ياسين: "هل يخضع الموضوع للقانون 81 (المعاملات الإلكترونية) أو للقانون 140 (التنصت)؟ وكيف تتم معالجة المخالفات القانونية في طريقة الترخيص؟".

وختم بالتأكيد أن الهدف هو أن "تحوز الشركات اللبنانية الثقة وتعمل عبر المشغل الوطني، بما يحفظ السيادة القانونية ويمنع المخالفات، خصوصاً لجهة احتفاظ مزوّد الخدمة بالبيانات (الداتا) المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 81، مقابل المادة 9 من العقد التي تحمل أوجيرو مسؤولية التخزين".