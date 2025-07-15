Jul 15, 2025 2:42 PMClock
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ياسين: يجب أن يكون هناك وضوح ودور للدولة في معالجة ملف حصر السلاح ويجب على الدولة إعداد القوى المسلّحة لكي تحمي لبنان من المعتدين من الداخل والخارج

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