Jul 15, 2025 2:27 PMClock
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ياسين ياسين: نجتمع اليوم في أولى جلسات مناقشة الحكومة في سياساتها في هذا العهد وهي لحظة ترمز إلى بداية تعافٍ للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب

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