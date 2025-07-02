Jul 2, 2025 1:13 PMClock
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وزير المالية ياسين جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد: من الأولويات التي يجب أن نسير بها إعادة إحياء موضوع المصارف وإيجاد حلول لأموال المودعين والهدف أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين

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