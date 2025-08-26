4:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ياسين جابر: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان والتي فيها أضرار كبيرة وهناك أولويات من حيث إعادة إعمار الطرق في المناطق الأمامية لتوفير إمكان الوصول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o