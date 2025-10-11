Oct 11, 2025 8:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ويتكوف: نحتفل الليلة بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة وترامب جعل السلام ممكنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o